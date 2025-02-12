Назван самый романтичный город России

«Отелло»: Россияне назвали Санкт-Петербург самым романтичным городом России

Россияне назвали Санкт-Петербург самым романтичным городом России, который идеально подходит для путешествий на День всех влюбленных. Мнение соотечественников раскрыли аналитики сервиса «Отелло», результаты их исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

По данным специалистов, Северную столицу выбрали 58 процентов опрошенных. Также в топ-5 наиболее романтичных городов вошли Сочи (8 процентов), Москва (6 процентов), Казань (5 процентов) и Калининград (4 процента).

«В ближайшие три месяца (февраль-апрель) дешевле всего можно остановиться в Санкт-Петербурге, где средняя стоимость одной ночи составляет 4,9 тысячи рублей. Дороже в Казани — 8,1 тысячи рублей», — добавили они.

Более того, как указали эксперты, в 2025 году отправиться в романтическое путешествие хотят 87 процентов респондентов. Большинство из них (69 процентов) собираются в поездку по России, а 23 процента хотят отдохнуть недалеко от дома, за городом.

«Среди тех, кто планирует отправиться в путешествие по России, треть респондентов (33 процента) выбрали Санкт-Петербург, — говорится в сообщении. — Также в топ-5 направлений вошли Краснодарский край (23 процента), Золотое кольцо России (21 процент), Кавказ (14 процентов) и Казань (13 процентов).

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