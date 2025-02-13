Россиянам раскрыли опасность одного вида кредитов

Брокер Ракута: Кредиты под залог жилья могут стать тяжким бременем для заемщика

Кредиты под залог недвижимости могут стать тяжким бременем для заемщика. Опасность этого вида займов раскрыл россиянам кредитный брокер Дмитрий Ракута, пишет aif.ru.

По словам эксперта, россияне стали чаще оформлять такие кредиты, чтобы получить первоначальный взнос по ипотеке. Ставки по ним ниже, чем по потребкредитам (28-30 процентов вместо 40-50), и выплачивать такие займы можно дольше (около 15-20 лет).

При этом придется заложить в банк свое или чужое жилье — например, квартиру родственников. Полученные деньги станут первоначальным взносом по ипотеке, и заемщику придется выплачивать сразу два кредита.

Однако Ракута не советует пользоваться такой схемой. Во-первых, кредитор оценит квартиру в 60 процентов от рыночной стоимости. Во-вторых, это скажется на кредитной истории клиента, и банк может не одобрить ипотеку, так как сочтет финансовую нагрузку слишком тяжелой.

В качестве более безопасного инструмента для получения средств на первоначальный взнос брокер посоветовал вклады. Банки готовы предложить ставку 20-22 процента годовых, в том числе для кредитов на 3-6 месяцев.

«Часто при анализе недвижимости обнаруживаются объекты, которые человеку сейчас не нужны. Например, доставшийся в наследство сад, неиспользуемый гараж, кладовая или старое низколиквидное жилье. Такие объекты нужно продавать, а вырученные деньги направлять на первый взнос по ипотеке и выбирать более современное и качественное жилье», — добавил Ракута.

Ранее в «Дом.РФ» подсчитали, что для накопления на первоначальный взнос по ипотеке со ставкой 20 процентов россиянам с зарплатой 60 тысяч рублей потребуется четыре года.

