Подсчитан срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в России

«Дом.РФ»: Копить на первоначальный взнос по ипотеке россиянам придется 4 года

Откладывать деньги на первоначальный взнос по ипотеке под 20 процентов россиянам придется в среднем четыре года. Срок накопления подсчитал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг, пишет РИА Новости.

Для расчетов специалист взял медианную заработную плату в России, которая достигает 60 тысяч рублей. Это показатель, больше и меньше которого в стране получает одинаковое количество человек. Именно с этим значением потенциальным заемщикам придется копить около четырех лет на первый взнос по кредиту.

Если же брать среднюю зарплату по России, которая достигает 80 тысяч рублей, то срок накопления уменьшится до 2,5-3 лет. «Однако надо понимать, что средняя зарплата учитывает и самые высокодоходные группы населения с зарплатами выше 200 тысяч рублей», — подчеркнул Гольдберг.

Ранее в «Дом.РФ» спрогнозировали, что доступная ипотека в России вернется к началу 2027 года. До этого срока, по словам Гольдберга, ключевая ставка будет оставаться высокой. Однако при позитивном развитии событий тенденцию на снижение процентов по кредитам можно будет увидеть уже в 2025 году.