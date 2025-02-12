Назван срок возвращения доступной ипотеки в России

«Дом.РФ»: Доступная ипотека в России вернется к 2027 году

Доступная в полном понимании ипотека в России вернется к началу 2027 года. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг в беседе с РИА Новости.

«Если опираться на тот сценарий по ставкам, который опубликовал Банк России, то привычная нам доступность в полном понимании вернется ближе к концу 2026 года — в 2027 году», — спрогнозировал эксперт. До этого срока, по словам Гольдберга, ставка будет оставаться высокой. Однако при позитивном развитии событий тенденцию на снижение процентов по кредитам можно будет увидеть уже в 2025 году.

Если ключевая ставка начнет снижаться, ипотечные ставки могут начать уменьшаться опережающими темпами по сравнению с ней. «Также, как и в случае, когда происходит резкий рост ключевой ставки, ставки по ипотеке растут быстрее даже, чем ключевая», — пояснил специалист.

Ранее эксперты заявили, что брать рыночную ипотеку в России при текущих условиях стоит лишь с целью расширения жилплощади и на небольшую сумму. По прогнозам специалистов, ипотека станет доступнее только к осени 2025-го. До этого времени потенциальным ипотечникам нужно трезво оценивать свои риски и возможности.

