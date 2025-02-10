Целесообразность оформления рыночной ипотеки в России оценили

Юрист Злочевский: Рыночную ипотеку россиянам стоит брать лишь на небольшую сумму

Брать ипотечный заем при нынешних рыночных ставках россиянам стоит лишь на небольшую сумму. О целесообразности оформления больших жилищных кредитов в своем Telegram-канале рассказал юрист, президент гильдии риелторов Приамурья Виталий Злочевский.

Как пояснил эксперт, в сегодняшних обстоятельствах брать ипотеку лучше всего с целью расширения жилплощади. «По рыночной ипотеке скажу так. Брать ее можно только на небольшую сумму доплаты для приобретения вместо "старой" квартиры "новой". Брать полностью рыночную ипотеку на покупку целой квартиры сейчас может только безумец», — заявил Злочевский. По мнению юриста, оптимальное решение при сегодняшних рыночных ставках — брать кредит на доплату и не более.

По итогам 2024 года задолженность по ипотеке в России составила 108 миллиардов рублей, с прошлого года прибавив 57 процентов. Такой рост неплатежей юрист объяснил легкостью оформления льготных кредитов, условия по которым резко изменились за последние полтора года. Послаблений не стоит ждать и в ближайшие месяцы, уверен Злочевский. По его оценкам, ипотека станет доступнее только к осени 2025-го. До этого времени потенциальным ипотечникам стоит трезво оценивать свои риски и возможности. Если задолженность неминуема, стоит попытаться договориться с банком о рассрочке, отсрочке или каникулах, либо самостоятельно продать квартиру.

Ранее сообщалось о возросшей популярности рассрочки от застройщиков в России. В 2025 году доля таких программ на рынке достигла 64 процентов, тогда как обычные кредиты на жилье занимают около трех процентов.