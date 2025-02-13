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13:34, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

Россияне назвали главные проявления любви

Пользователи «ВКонтакте» назвали простые радости и заботу проявлением любви
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Россияне считают заботу и трогательные жесты главными проявлениями любви. Об этом стало известно из проведенного ко Дню всех влюбленных опроса «ВКонтакте», результаты которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Интернет-пользователи выделили не только простые ежедневные радости, но и еду. По их мнению, она также играет значимую роль в их представлениях о сильном чувстве. «Когда ты болеешь, а он кормит тебя с ложечки», — написали участники опроса. Также они выделили моменты, когда партнер готовит ужин после работы, привозит ночью шаурму или разделяет с тобой ночную трапезу.

Кроме того, важной частью романтических отношений пользователи «ВКонтакте» считают долгие переписки и обмен мемами в интернете. «Когда он смотрит все твои бредовые кружочки, отвечает на каждый и ждет новые», — гласит один из ответов.

Юмор также вошел в топ ответов. Так, некоторые комментаторы назвали проявлением любви «засовывать палец в рот партнеру, когда он зевает». «Когда вы в зоопарке тыкаете пальцем на обезьяну и говорите: „Это ты“», — написали пользователи соцсети.

Всего они оставили более трех тысяч комментариев, а самые запоминающиеся из них появились на интерактивном экране на Новом Арбате в Москве..

Ранее россияне назвали идеальное место для первого свидания и не сошлись во мнениях. Так, женщины выбрали встречу в кафе или ресторане, а мужчины — прогулку по парку.

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