Россияне предпочли секс подарку на День святого Валентина

Ювелирный бренд SOKOLOV узнал о предпочтениях россиян на тему празднования Дня всех влюбленных. Соответствующее исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что почти треть респондентов в браке мечтают начать праздник с утреннего секса — этот вариант выбрали 31 процент опрошенных (среди женщин таких 26 процентов, среди мужчин — 35). В то же время четверть опрошенных (25) отдали предпочтение завтраку в ресторане, а другие 13 процентов хотят завтрак или кофе в постель. Женщины также чаще выбирали цветы и подарок с утра, а мужчины — совместный просмотр фильма в постели.

Согласно опросу, главное желание россиян — смена обстановки. Так, 26 процентов участников исследования выбрали провести день в другом городе или на природе, 16 процентов хотели бы сходить в театр или на концерт любимого исполнителя, а 12 процентов — поучаствовать в мастер-классе. При этом 11 процентов респондентов просто хотели бы провести весь день в кровати с партнером.

Что касается подарков, в списке популярных презентов лидируют цветы (19 процентов), парфюм (18) и скромные украшения (16). Некоторые мечтают о более крупных подарках — романтическом путешествии (22) или роскошных украшениях (20), таких как браслет (35), кольцо с бриллиантом (34) или часы (18). А каждый десятый опрошенный признался, что дарит на 14 февраля второй половинке интимную близость.

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