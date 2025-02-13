Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 13 февраля 2025Ценности

Россияне предпочли секс подарку на День святого Валентина

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Ювелирный бренд SOKOLOV узнал о предпочтениях россиян на тему празднования Дня всех влюбленных. Соответствующее исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что почти треть респондентов в браке мечтают начать праздник с утреннего секса — этот вариант выбрали 31 процент опрошенных (среди женщин таких 26 процентов, среди мужчин — 35). В то же время четверть опрошенных (25) отдали предпочтение завтраку в ресторане, а другие 13 процентов хотят завтрак или кофе в постель. Женщины также чаще выбирали цветы и подарок с утра, а мужчины — совместный просмотр фильма в постели.

Материалы по теме:
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022
«Тело было покрыто гематомами» Содержанки в России: как ими становятся, где они ищут спонсоров и что готовы терпеть?
«Тело было покрыто гематомами»Содержанки в России: как ими становятся, где они ищут спонсоров и что готовы терпеть?
30 июня 2022

Согласно опросу, главное желание россиян — смена обстановки. Так, 26 процентов участников исследования выбрали провести день в другом городе или на природе, 16 процентов хотели бы сходить в театр или на концерт любимого исполнителя, а 12 процентов — поучаствовать в мастер-классе. При этом 11 процентов респондентов просто хотели бы провести весь день в кровати с партнером.

Что касается подарков, в списке популярных презентов лидируют цветы (19 процентов), парфюм (18) и скромные украшения (16). Некоторые мечтают о более крупных подарках — романтическом путешествии (22) или роскошных украшениях (20), таких как браслет (35), кольцо с бриллиантом (34) или часы (18). А каждый десятый опрошенный признался, что дарит на 14 февраля второй половинке интимную близость.

В январе стало известно, что в России охранники стали тратить на женщин больше айтишников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона высказался о конфликте Украине. Киев возмущен, Европа говорит о капитуляции, а в России видят прозрение США

      Россиянин переехал в США и лишился грин-карты по одной причине

      В кавказском регионе России предупредили об опасности атаки беспилотников

      В российском регионе осудили мужчину на два года за призывы к свержению власти

      Украина за ночь выпустила 83 беспилотника по девяти регионам России

      Жителя Донецка задержали по подозрению в подготовке диверсии

      Эскортница рассказала о самых странных не касающихся секса требованиях клиента

      В Курской области сорвали ротацию подразделений ВСУ

      В российском регионе газопровод оказался поврежден при падении фрагментов дрона

      Россияне предпочли секс подарку на День святого Валентина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше