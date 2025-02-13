Россиянина задержали по подозрению в сексуальном насилии над племянницей

В Петербурге мужчину заподозрили в сексуальном насилии над племянницей

В Санкт-Петербурге 46-летнего мужчину заподозрили в сексуальном насилии над племянницей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мать потерпевшей заявила полицейским, что муж ее родной сестры три-четыре года домогался ребенка. Это происходило, когда девочка приезжала гостить к родственникам на Васнецовский проспект. Отмечается, что сейчас девочка учится в девятом классе.

Следователи возбудили дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Мужчину задержали и поместили в спецприемник.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя по имени Шухрат Нарбаев к 15 годам колонии строгого режима за развращение двоих несовершеннолетних.

