Россиянка разглядела намек на педофилию в трусах известной марки с мягкой игрушкой в паху

Россиянка разглядела намек на педофилию в трусах известной марки с мягкой игрушкой в паху. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о боксерах итальянского бренда Intimissimi с пришитым к ним плюшевым медведем с красным сердцем, которые москвичка увидела в одном из столичных торговых центров. Отмечается, что возмутившаяся данным изделием женщина потребовала у руководства магазина убрать его с витрины. Однако нижнее белье на стали снимать с манекена.

Не добившись желаемого, россиянка связалась с представителями движения «Сорок сороков». Общественники также увидели в трусах пропаганду педофилии и обратились в полицию.

В августе 2024 года испанский бренд Zara также обвинили в педофилии из-за двусмысленного принта на детской вещи.