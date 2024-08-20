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17:19, 20 августа 2024Ценности

Бренд Zara обвинили в педофилии из-за двусмысленного принта на футболке

Бренд Zara обвинили в педофилии из-за двусмысленной надписи на детской футболке

Фото: Yves Herman / Reuters

Испанский бренд Zara обвинили в педофилии из-за двусмысленного принта на детской вещи. Подробности публикует New York Post (NYP).

Блогерша Лаура Уилсон из Лондона показала в видео футболку, на которой изображены две клубники, сопровождаемые надписью: «Сделай укус. Клубника — небольшой всплеск сладкой радости. Идеальный перекус». Инфлюэнсер не оценила принт на одежде, поскольку слово snack («перекус») также имеет переносное значение — «сексуально привлекательный человек».

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«Я шокирована. Это неправильно», — возмутилась автор публикации и получила поддержку десятков тысяч зрителей, которые также обвинили ретейлер в педофилии. В итоге представители марки принесли извинения перед аудиторией, однако отметили, что при создании дизайна руководствовались только благими намерениями.

В декабре 2023 года испанскому бренду Zara объявили бойкот в соцсетях из-за отсылок к геноциду в Палестине на фотографиях из новой рекламы. Тогда в официальных соцсетях марки появились промоснимки, на которых модель позировала в студии среди скульптур. На размещенных кадрах юзеры разглядели детали, которые отсылали к палестино-израильскому конфликту.

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      Карина Черных
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