Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:58, 13 февраля 2025Россия

Не получившей «гробовые» за сына на СВО россиянке пришлось искать справедливости

В Томской области матери бойца СВО несвоевременно перечислили выплаты за сына
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Жительнице Томской области не перечислили «гробовые» выплаты за сына-участника специальной военной операции (СВО) на Украине, и ей пришлось искать справедливости, обратившись в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Россиянин был ранен на фронте, после чего его доставили в госпиталь. Спасти бойца не удалось, его смерть наступила в сентябре 2024 года.

Однако денег никто из родственников так и не получил, и мать военнослужащего обратилась в правоохранительные органы.

Прокуратура внесла представление в центр социальной поддержки населения, после чего деньги матери бойца СВО перечислили. Речь идет о сумме в один миллион рублей.

Ранее мать участника СВО из Ярославской области заявила о незаконно списанных с его счета деньгах. Пока россиянин находился на передовой, с его карты списали более 44 тысяч рублей в счет долга за коммунальные услуги. После вмешательства прокуратуры деньги пришлось вернуть на счет военнослужащего.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский расправился с олигархами перед сделкой с США по недрам. Как связаны санкции против Порошенко и переговоры с Россией?

      Переговоры по Украине разделят на два формата. В одном из них не будет Киева

      Звезда КВН высмеяла заголовки статей про нее

      По улицам Подмосковья разлился кипяток

      Самолет с пассажирами на борту выкатился за пределы полосы при посадке и оказался в траве

      Гостья телешоу случайно дважды выругалась в прямом эфире и довела ведущих до истерики

      Названо главное преимущество Су-57 перед F-35

      Россиянина задержали за выстрел в голову знакомой 31 год назад

      Задержание подозреваемых в похищении россиянина попало на видео

      Названа самая вредная поза для сна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше