Не получившей «гробовые» за сына на СВО россиянке пришлось искать справедливости

В Томской области матери бойца СВО несвоевременно перечислили выплаты за сына

Жительнице Томской области не перечислили «гробовые» выплаты за сына-участника специальной военной операции (СВО) на Украине, и ей пришлось искать справедливости, обратившись в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Россиянин был ранен на фронте, после чего его доставили в госпиталь. Спасти бойца не удалось, его смерть наступила в сентябре 2024 года.

Однако денег никто из родственников так и не получил, и мать военнослужащего обратилась в правоохранительные органы.

Прокуратура внесла представление в центр социальной поддержки населения, после чего деньги матери бойца СВО перечислили. Речь идет о сумме в один миллион рублей.

Ранее мать участника СВО из Ярославской области заявила о незаконно списанных с его счета деньгах. Пока россиянин находился на передовой, с его карты списали более 44 тысяч рублей в счет долга за коммунальные услуги. После вмешательства прокуратуры деньги пришлось вернуть на счет военнослужащего.