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15:57, 12 февраля 2025Россия

Мать российского бойца СВО заявила о пропавших с его счета деньгах

Прокуратура: В Ярославле со счета участника СВО незаконно списали деньги
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Мать участника специальной военной операции (СВО) на Украине заявила о незаконно списанных с его счета деньгах. Речь идет о долге за коммунальные услуги, сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По данным ведомства, у российского бойца имеются долги за коммунальные услуги, вследствие чего судебные приставы возбудили исполнительное производство. Со счета россиянина, пока он находился на передовой, списали более 44 тысяч рублей.

Мать военнослужащего обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропавших со счета деньгах. Проверка прокуратуры показала, что средства были списаны неправомерно, так как по закону, если должник принимает участие в СВО, то приставы должны были приостановить возбужденное в отношении него исполнительное производство и не списывать долги.

По итогу разбирательства деньги вернули на счет военнослужащего, а главному судебному приставу региона внесли представление.

Ранее в Свердловской области банк списал у участника СВО все заработанные деньги в счет долга по кредитам. Военному, находящемуся на фронте, предложили прийти в банк лично.

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