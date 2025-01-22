Банк забрал все деньги с карты участника СВО. У него были долги по кредитам, которые закон позволяет списать

Депутат Госдумы Иванов: Банк забрал все средства с зарплатной карты бойца СВО

Банк списал все деньги с карты участника СВО, выплаченные ему по контракту с Минобороны РФ. Это было сделано в счет погашения долгов за кредиты.

При этом в ноябре был принят закон, позволяющий списывать кредиты с участников спецоперации при трех условиях. По словам депутата Госдумы Максима Иванова, рассказавшего о проблеме, ситуация бойца подпадала под действие закона.

Военному предложили прийти в банк лично

Как пояснил Иванов, к нему обратилась жена военнослужащего Анатолия из Туринска Свердловской области. Тот подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО в начале декабря 2024 года. У него остались долги по кредитам перед «одним из крупнейших» российских банков (каким именно, депутат не уточнил).

Несмотря на то что судебные приставы, согласно закону, прекратили производство, банк в конце декабря списал все средства, поступившие на зарплатную карту бойца, утверждает его жена. В банке ей сообщили, что решение могут пересмотреть, если военнослужащий придет к ним лично. «Как он это сделает, находясь на СВО, не совсем понятно. (...) Видимо, покинув боевые позиции на фронте», — высказался депутат.

Он отметил, что разбирается в ситуации, а также что пока воздерживается от оценочных суждений в отношении кого бы то ни было из-за недостатка информации. Иванов добавил, что направил запрос председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой проверить обоснованность и законность действий банка в отношении военнослужащего. «Заодно и посмотрим, как на практике работает недавно принятый федеральный закон о списании долгов участников СВО», — добавил парламентарий.

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Закон позволяет списывать кредиты до 10 миллионов

Закон о списании просроченных кредитов участников СВО был принят Госдумой и подписан президентом в ноябре.

Согласно ему, долги должны списать с россиян, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по призыву (кроме курсантов военных училищ и вузов) или военных, заключивших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год, а также с их супругов.

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Речь идет о списании именно просроченных кредитов суммой не выше 10 миллионов рублей, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство.

По действующему законодательству российские бойцы СВО также могут обратиться в банк с требованием предоставить им кредитные каникулы. Если ранее период каникул рассчитывался как срок мобилизации или контракта, увеличенный на 30 дней, то теперь период после окончания воинской службы увеличили до 180 дней.

Нормы закона вступили в силу с 1 декабря. Максим Иванов отметил, что в случае Анатолия из Туринска дата заключения контракта соответствует и судебные решения были. Однако сумма долга по кредиту уральца не уточняется.