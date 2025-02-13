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17:53, 13 февраля 2025Силовые структуры

Российская семья лишилась 5,8 миллиона рублей из-за мошенников

В ХМАО супруги лишились 5,8 миллиона рублей из-за мошенников
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) семья лишились денег и оформила кредит из-за мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 59-летней женщине позвонила неизвестная и рассказала, что ей положен перерасчет пенсии. Аферистка предложила записать россиянку на прием. Для этого нужно было назвать код из СМС для подтверждения записи. Позже гражданке позвонил якобы специалист технической поддержки портала «Госуслуги» с сообщением о взломе личного кабинета и попытках оформления кредитов.

Лжесотрудник предупредил, что далее должен поступить звонок от правоохранителей. Тогда общение на себя взял супруг потерпевшей. Его мошенники убедили обналичить все сбережения на 4,6 миллиона рублей и оформить кредит на 1,2 миллиона рублей. Всю сумму он перевел на «безопасный счет».

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ

Ранее пенсионерка из Екатеринбурга за два месяца отдала мошенникам ценностей на общую сумму 14 миллионов рублей

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