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07:47, 13 февраля 2025Бывший СССР

Российские «Искандеры» уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве

Mash: «Искандеры» ВС РФ уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российские силы нанесли ракетный удар «Искандером» по одному из ключевых производств беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, удар нанесли на засекреченное производство компании «Стрим техно», которая занималась массовой сборкой и поставками легких дронов для украинских военных.

Удар произвели благодаря действиям российских хакеров из Службы специальных сетевых операций, которые взломали личные компьютеры руководства украинской компании и предоставили координаты для наведения.

Ранее операторы FPV-дронов Российской армии подорвали три единицы техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. На опубликованных кадрах видно прямое попадание российских дронов по украинской бронетехнике. После этого происходит детонация боекомплекта и начинается сильный пожар. Как объяснили в Минобороны, под удар российских дронов попали две боевые машины пехоты (БМП) и американский бронетранспортер М113.

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