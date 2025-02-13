Российские школьницы избили сверстницу из-за электронных сигарет и попали на видео

В Перми школьницы жестоко избили сверстницу в душевой из-за электронных сигарет

В Перми школьницы жестоко избили сверстницу в душевой из-за электронных сигарет. Их действия попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном ролике видно, как старшеклассница удерживает за волосы девочку. Последняя пытается вырваться и кричит. За происходящим спокойно наблюдают другие ученицы. Одна из них фиксирует издевательства на камеру.

Удалось выяснить, что пострадавшей 15 лет, зачинщице конфликта — 16. Последняя обиделась, что школьница не вернула ей электронку и решила отомстить.

Пермские следователи возбудили уголовное дело о побоях.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках семь школьниц избили сверстницу в туалете до потери сознания. Когда ролик с избиением попал в соцсети, руководство школы пыталось его удалить и замять ситуацию. С родителями пострадавшей никто не связывался.

Матери объявили, что якобы ее дочь курила в туалете и сама упала.