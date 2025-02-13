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06:45, 13 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали способ сэкономить до 5 тысяч рублей на оплате ЖКУ

Эксперт по недвижимости Федорова: светодиодные лампы экономит тысячи рублей
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сократить счета за коммуналку реально, если внимательно следить за состоянием сантехники, снизить энергопотребление и знать свои права, сообщила эксперт в сфере недвижимости, гендиректор УК «ТЕРРА» Юлия Федорова. Способы сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) она назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Чтобы избежать лишних трат за воду, эксперт рекомендовала регулярно проверять сантехнику на предмет протечек, установить качественные счетчики и своевременно их менять, использовать фильтры для воды, чтобы продлить срок их службы.

«Подтекающий кран или бачок унитаза — настоящие "пожиратели" вашего бюджета. Даже небольшое подтекание крана может привести к потере 24 литров воды в сутки, что за месяц выльется в 720 литров и дополнительные 50 рублей в счете. Если речь идет о горячей воде, потери составят уже более 150 рублей. При сильном подтекании утечка может достигать 144 литров в день, а за месяц — 4 тысяч литров, что добавит к счету более 500 рублей. Неисправный бачок унитаза способен "убегать" до 2 тысяч литров в сутки, а за месяц — 60 тысяч литров, что обойдется вам в несколько тысяч рублей», — поделилась Федорова.

Убедитесь, что у вас установлены приборы учета на все коммунальные услуги. Без них вы будете платить по нормативам с повышающим коэффициентом, что значительно увеличит расходы

Юлия Федороваэксперт в сфере недвижимости

Чтобы сэкономить на энергопотреблении, собеседница «Ленты.ру» посоветовала заменить все лампы накаливания на светодиодные, указав, что таким образом за год можно заплатить за ЖКУ на 5 тысяч рублей меньше. Сократить счета, по ее словам, также поможет выбор техники с классом энергоэффективности не ниже А и оптимизация использования посудомойки. При двухфакторном счетчике ее стоит включать ночью, не менее важно запускать эко-режимы и избегать режима сушки. Холодильник, по рекомендации эксперта, лучше ставить подальше от источников тепла, а в чайник наливать только необходимое количество воды.

В новостройках с индивидуальными счетчиками отопления вы можете снизить затраты, регулируя температуру в квартире. Например, в период оттепели можно уменьшить подачу тепла, что позволит сэкономить

Юлия Федороваэксперт в сфере недвижимости

Если владелец временно не проживать в квартире, например, уехал на длительный период на дачу, он может потребовать перерасчет за коммунальные услуги, обозначила эксперт. Для этого нужно передать показания счетчиков и обратиться к управляющей компании с документами, подтверждающими отсутствие. Это могут быть билеты, путевки, справки.

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