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21:38, 13 февраля 2025Мир

Шольц оценил решение Трампа позвонить Путину

Шольц назвал правильным решение Трампа провести разговор с Путиным
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа позвонить российскому лидеру Владимиру Путину является правильным. Так действия главы Белого дома оценил канцлер Германии Олаф Шольц.

«То, что президент Трамп напрямую поговорил с президентом РФ — правильно. Я тоже в прошлом неоднократно говорил с президентом России. Важно донести до него наши ожидания относительно справедливого мира на Украине и возвращения к европейскому мирному порядку», — сказал он.

Канцлер подчеркнул, что суть мирного порядка в Европе состоит в запрете на изменение границ силовыми методами. Шольц повторил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отрекся от своих прежних обещаний включить Украину в альянс. «НАТО обещала Украине членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они закончатся вступлением Украины в НАТО», — сказал он.

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