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13:43, 13 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о массированном ударе ВС России по расположению ВСУ в Краматорске

ВС России нанесли массированный удар по расположению ВСУ в Краматорске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владислав Белогруд / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Об ударе ВС России по подконтрольному Украине городу ДНР сообщило днем 13 февраля издание «Страна».ua в своем Telegram-канале. Как отмечается, сильные взрывы прогремели в районе железнодорожного вокзала и Старокраматорского машиностроительного завода.

«В Краматорске довольно крупная промзона, используемая формированиями киевского режима», — подчеркнул Поддубный. Военкор отметил, что в настоящий момент характер пораженных ВС России целей неизвестен, однако ВСУ регулярно размещали на территории промышленного объекта живую силу, бронетехнику и топливо.

Ранее ВС России ударили по крупнейшему на Украине газоперерабатывающему заводу. Уточняется, что завод в Черниговской области внесен в список особо важных объектов нефтегазовой отрасли Украины.

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