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03:07, 13 февраля 2025Россия

Российские военные ударили по крупнейшему на Украине газоперерабатывающему заводу

Военные России ударили по крупнейшему на Украине газоперерабатывающему заводу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Вооруженные силы России ударили по крупнейшему на Украине газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) в Черниговской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на спутниковые карты пожаров NASA.

«Удар ракетой пришелся по Гнединцевскому ГПЗ где-то между 03:00 и 04:00 утра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что завод внесен в список особо важных объектов нефтегазовой отрасли Украины.

31 января стало известно, что ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ и паромного комплекса в городе Ильичевск Одесской области. После ударов в районе были замечены прилетевшие со стороны румынской границы вертолеты, а некоторые сотрудники порта были приглашены «на беседу» с сотрудниками Службы безопасности Украины.

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