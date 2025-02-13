Российские военные ударили по крупнейшему на Украине газоперерабатывающему заводу

Военные России ударили по крупнейшему на Украине газоперерабатывающему заводу

Вооруженные силы России ударили по крупнейшему на Украине газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) в Черниговской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на спутниковые карты пожаров NASA.

«Удар ракетой пришелся по Гнединцевскому ГПЗ где-то между 03:00 и 04:00 утра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что завод внесен в список особо важных объектов нефтегазовой отрасли Украины.

31 января стало известно, что ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ и паромного комплекса в городе Ильичевск Одесской области. После ударов в районе были замечены прилетевшие со стороны румынской границы вертолеты, а некоторые сотрудники порта были приглашены «на беседу» с сотрудниками Службы безопасности Украины.