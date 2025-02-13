Стало известно о попытке ВСУ атаковать Сочи

Стало известно о попытке украинских беспилотников атаковать Сочи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Сочи. Об боестолкновении сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Один из них поразили в Черном море, другой уничтожили над городом.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет. В сочинском аэропорту ввели план «Ковер».

Ранее Минобороны России сообщало, что над Черным морем и Белгородской областью сбили украинские беспилотники. Попытки атак на территории России Вооруженными силами Украины происходили с 15:30 до 17:00 по московскому времени.