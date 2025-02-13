Театр Ермоловой выступил с заявлением после новостей об онкологии у Меньшикова

Театр Ермоловой опроверг сообщения об онкологии у артиста Олега Меньшикова

Театр Ермоловой, в котором служит артист Олег Меньшиков, выступил с официальным опровержением информации о найденном у него онкологическом заболевании. Заявление опубликовано в Telegram-канале учреждения.

Опровержение представители театра сопроводили цитатой из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова: «Не читайте до обеда советских газет».

«Новость о состоянии здоровья Олега Меньшикова — ложь. Народный артист России и художественный руководитель Театра Ермоловой находится в здравии и продолжает репетировать, руководить и играть. Скоро он выйдет на сцену в спектакле», — написала пресс-служба.

Ранее стало известно о самочувствии Олега Меньшикова на фоне сообщений о диагностированном у него онкологическом заболевании.