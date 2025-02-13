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10:17, 13 февраля 2025Культура

Раскрыто самочувствие Олега Меньшикова на фоне сообщений об онкологии

Агент Меньшикова опровергла сообщения об онкологическом заболевании у актера
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Олег Меньшиков

Олег Меньшиков. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Агент советского и российского актера театра и кино Олега Меньшикова прокомментировала сообщения о том, что у него диагностировали онкологическое заболевание. Ее слова приводит РИА Новости.

Она опровергла информацию о том, что народный артист РФ болен. «Полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно. Все спектакли с участием народного артиста в театре Ермоловой идут согласно репертуару», — заявила собеседница агентства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что у Олега Меньшикова диагностировали онкологию. Также отмечалось, что артист проходит специальную терапию.

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