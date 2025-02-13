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10:00, 13 февраля 2025Культура

У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание

Mash: У актера Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

У советского и российского актера театра и кино Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, на данный момент народный артист РФ проходит специальную терапию.

Отмечается, что ранее проблемы со здоровьем у актера заподозрили светские обозреватели. Они обращали внимание на то, что Меньшиков «резко похудел и облысел», пишет канал. «Недавно Олег Евгеньевич появился на вечеринке в кепке и мешковатой одежде, скрывающей худобу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что советская и российская актриса Марина Дюжева победила болезнь, у нее диагностировали рак горла на ранней стадии.

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