У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание

Mash: У актера Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание

У советского и российского актера театра и кино Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, на данный момент народный артист РФ проходит специальную терапию.

Отмечается, что ранее проблемы со здоровьем у актера заподозрили светские обозреватели. Они обращали внимание на то, что Меньшиков «резко похудел и облысел», пишет канал. «Недавно Олег Евгеньевич появился на вечеринке в кепке и мешковатой одежде, скрывающей худобу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что советская и российская актриса Марина Дюжева победила болезнь, у нее диагностировали рак горла на ранней стадии.

