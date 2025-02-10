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09:32, 10 февраля 2025Культура

Звезда фильма «Мимино» победила онкологическое заболевание

Mash: Актриса Марина Дюжева победила онкологическое заболевание
Ольга Коровина

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Советская и российская актриса Марина Дюжева победила онкологию, у нее диагностировали рак горла на ранней стадии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, в 2023 году Дюжева обратилась к специалистам из-за боли в горле и сухости во рту. Врачи обнаружили злокачественное новообразование в небной миндалине. Как сообщает Mash, артистка прошла несколько курсов химиотерапии, после чего болезнь перешла в стадию ремиссии.

69-летняя Марина Дюжева известна по ролям в фильмах «Мимино», «Покровские ворота», «По семейным обстоятельствам», а также как актриса дубляжа во франшизе «Гарри Поттер» (Молли Уизли) и других проектах.

Ранее стало известно, что российский актер Александр Ильин — старший уехал в деревню после борьбы с раком пищевода по рекомендации врача. В 2022 году артисту удалили пищевод и часть легких из-за злокачественной опухоли.

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