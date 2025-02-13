Трамп назвал дату начала контактов РФ и США по урегулированию конфликта на Украине

Трамп: Россия и США проведут 14 февраля контакты по конфликту на Украине

Представители России и США 14 февраля проведут контакты по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, трансляция его беседы с журналистами доступна на YouTube-канале Fox News.

По словам президента США, стороны встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. «Украина также приглашена. Я точно не знаю, кто будет представлять какую страну», — добавил он.

Также Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным. Он уточнил, что, когда «все уляжется», он обсудит с ними сокращение расходов на оборону и ядерное разоружение.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в Германии с 14 по 16 февраля. На ней запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.