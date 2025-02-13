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13:08, 13 февраля 2025Россия

Трое подростков надругались над одноклассником в туалете престижной российской школы

В Петербурге трое подростков надругались над одноклассником в туалете школы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Трое подростков надругались над одноклассником в туалете престижной школы, расположенной в Московском районе Санкт-Петербурга. Издевательства несовершеннолетние фиксировали на видео, ролик позже распространили по соцсетям. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По данным российского издания, шестиклассник на перемене направился в уборную. Вслед за ним туда прошли и трое одноклассников. Подростки закрыли дверь и приказали сверстнику снять штаны. Под угрозой физического насилия они принудили несовершеннолетнего к половому акту.

Спустя некоторое время снятый ролик попал к отцу пострадавшего. Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции начали проводить проверку. Ответственность по предполагаемой статье о насильственных действиях сексуального характера наступает с 14 лет — подросткам на данный момент 13. Все они из обеспеченных семей, никто из них в прошлом проблем с законом не имел.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 16-летний подросток в гостях у бабушки изнасиловал сестру.

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