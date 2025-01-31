Российский подросток в гостях у бабушки изнасиловал двоюродную сестру

В Ленобласти 16-летний подросток в гостях у бабушки изнасиловал сестру

В Ленинградской области 16-летний подросток в гостях у бабушки изнасиловал 15-летнюю двоюродную сестру. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По предварительным данным, инцидент произошел 28 января. Сестра и брат приехали к бабушке в гости в деревню, где юноша и надругался над школьницей. Об этом стало известно родителям потерпевшей, 30 января они обратились в полицию. Юношу доставили в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина избил и изнасиловал женщину в подъезде дома.