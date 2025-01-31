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19:35, 31 января 2025Силовые структуры

Российский подросток в гостях у бабушки изнасиловал двоюродную сестру

В Ленобласти 16-летний подросток в гостях у бабушки изнасиловал сестру
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ленинградской области 16-летний подросток в гостях у бабушки изнасиловал 15-летнюю двоюродную сестру. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По предварительным данным, инцидент произошел 28 января. Сестра и брат приехали к бабушке в гости в деревню, где юноша и надругался над школьницей. Об этом стало известно родителям потерпевшей, 30 января они обратились в полицию. Юношу доставили в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина избил и изнасиловал женщину в подъезде дома.

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