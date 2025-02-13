Турист прыгнул со скалы в воду, ударился о камни и попал на видео

Daily Mail: Турист на Гавайях прыгнул в воду с 15-метровой скалы и не выжил

Турист из Аргентины прыгнул в воду с 15-метровой скалы на Гавайях и не выжил. Трагическое происшествие попало на видео, которое публикует британский таблоид Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 28-летний учитель физкультуры Сантьяго Бордье с разбега прыгает с края скалы Спиттинг-Кейв и ударяется о камни. Затем автор ролика снимает людей, которые ищут мужчину в воде.

Как пишет источник, через несколько минут после инцидента на место прибыли гидроциклы из Департамента безопасности океанов Гонолулу с командой спасателей. Бордье провели сердечно-легочную реанимацию, но безсупешно — мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее в турецкой Анталии при падении со скалы пострадала девушка из России. Она хотела сфотографироваться на скалах в районе Муратпаша, однако потеряла равновесие и упала на камни.