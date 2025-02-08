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07:18, 8 февраля 2025Путешествия

Россиянка упала со скалы в Турции

В Турции сообщили о падении россиянки со скалы в Анталье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kenan Gurbuz / Reuters

В турецкой Анталии при падении со скал пострадала девушка, предположительно, из России. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По данным издания, 28-летняя Наиля Вохидова хотела сфотографироваться на скалах в районе Муратпаша, однако потеряла равновесие и упала на камни. Местные жители сообщили о произошедшем в экстренные службы. Уточняется, что у женщины повреждена нога, ее госпитализировали.

Ранее в Мурманской области турист сорвался со скалы, спасая девушку от падения во время съемки у водопада. Незарегистрированная туристическая группа совершала поход к водопаду Девичьи Косы. Одна путешественница решила сделать фотографию и поскользнулась. Другой участник группы поймал россиянку, но упал сам. Эвакуация пострадавшего попала на видео.

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