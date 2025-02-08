Россиянка упала со скалы в Турции

В Турции сообщили о падении россиянки со скалы в Анталье

В турецкой Анталии при падении со скал пострадала девушка, предположительно, из России. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По данным издания, 28-летняя Наиля Вохидова хотела сфотографироваться на скалах в районе Муратпаша, однако потеряла равновесие и упала на камни. Местные жители сообщили о произошедшем в экстренные службы. Уточняется, что у женщины повреждена нога, ее госпитализировали.

Ранее в Мурманской области турист сорвался со скалы, спасая девушку от падения во время съемки у водопада. Незарегистрированная туристическая группа совершала поход к водопаду Девичьи Косы. Одна путешественница решила сделать фотографию и поскользнулась. Другой участник группы поймал россиянку, но упал сам. Эвакуация пострадавшего попала на видео.