Туристы начнут платить вдвое больше за возможность увидеть популярный город Европы

New York Post: Власти Венеции вдвое увеличили туристический налог в 2025 году

Туристы начнут платить вдвое больше за возможность увидеть Венецию в 2025 году. Об увеличении туристического налога сообщает New York Post.

Уточняется, что впервые налог был введен в начале 2024 года и составлял 5 евро (471 рубль). Теперь в некоторых случаях отдыхающим придется отдавать целых 10 евро (943 рубля). Такую сумму будут платить путешественники, которые не забронируют тур и не оплатят его минимум за четыре дня до поездки.

В декабре 2023 года власти популярного города Европы уже стали предпринимать меры для избавления от туристов. К примеру, они решили запретить въезд группам численностью более 25 человек в сопровождении гида.