В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

Песков: Разговор Путина и Трампа был важным, лидеры не общались несколько лет

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был важным, поскольку лидеры стран не общались несколько лет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это был очень важный разговор. Знаете, что на фоне происходящих событий на протяжении нескольких лет между Москвой и Вашингтоном отсутствовали контакты на высшем уровне. Несомненно, этот факт вовсе не способствовал поиску каких-либо вариантов урегулирования [конфликта на Украине]», — отметил представитель Кремля.

Песков также указал на то, что действующая американская администрация во главе с Трампом считает важным остановить конфликт. Он подчеркнул, что Кремль открыт для диалога по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Трамп сообщил, что договорился с Путиным немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава Белого дома добавил, что он твердо уверен в успешности будущего мирного урегулирования.