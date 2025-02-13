Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:11, 13 февраля 2025Экономика

В Крыму национализируют 720 объектов имущества украинских олигархов

Константинов: В Крыму национализируют имущество украинских олигархов
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Крым продолжит национализировать движимое и недвижимое имущество украинских олигархов. В новый пакет вошло 720 соответствующих объектов, попадающих под национализацию, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

«В новом перечне — 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества», — написал он.

Некоторые объекты, отметил Константинов, будут развивать «на благо республики и ее жителей», а остальные пойдут на продажу. Полученные деньги направят на поддержку российских военнослужащих и их семей, а также развитие полуострова.

Ранее в Крыму пообещали национализировать активы враждующих с РФ стран.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ после разговора Путина и Трампа выпустили по России десятки дронов. Жители атакованного Липецка публиковали видео взрывов

      Названы угрожающие НАТО российские подлодки

      В МИД оценили мирные инициативы Ватикана по Украине

      У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание

      Суд отклонил иск о возвращении на СВО арестованной жене бывшего мэра российского города

      Цены на тюльпаны в России взлетели

      Нефтяные компании пожаловались на отказ РЖД принимать их грузы

      Вдову Караченцова экстренно госпитализировали

      Украинская спортсменка-чемпионка сделала заявление об участии Большунова в гонке в Италии

      Экс-российский госслужащий сотрудничал с СБУ и получил срок в колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше