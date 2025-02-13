В Крыму национализируют 720 объектов имущества украинских олигархов

Константинов: В Крыму национализируют имущество украинских олигархов

Крым продолжит национализировать движимое и недвижимое имущество украинских олигархов. В новый пакет вошло 720 соответствующих объектов, попадающих под национализацию, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

«В новом перечне — 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества», — написал он.

Некоторые объекты, отметил Константинов, будут развивать «на благо республики и ее жителей», а остальные пойдут на продажу. Полученные деньги направят на поддержку российских военнослужащих и их семей, а также развитие полуострова.

Ранее в Крыму пообещали национализировать активы враждующих с РФ стран.