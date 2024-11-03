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06:10, 3 ноября 2024Россия

В Крыму пообещали национализировать активы враждующих против РФ стран

Константинов: в Крыму национализируют активы враждующих против РФ стран
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Активы стран в Крыму, которые являются враждебными по отношению к РФ, национализируют, пообещал глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом спикер рассказал РИА Новости.

«Мы считаем, что все страны, которые воюют против России, занимаются разграблением наших активов, не имеют права владеть недвижимостью в Крыму», — подчеркнул он, добавив, что этим вопросом на полуострове будут занимать предметно.

Ранее Константинов заявил, что ответом на арест активов России в Финляндии может стать национализация финской собственности в Крыму. «Мы поищем что-нибудь связанное с Финляндией в Крыму», — пообещал Константинов. Он добавил, что опыт такой национализации у России уже имеется.

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