В Крыму пообещали национализировать активы враждующих против РФ стран

Константинов: в Крыму национализируют активы враждующих против РФ стран

Активы стран в Крыму, которые являются враждебными по отношению к РФ, национализируют, пообещал глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом спикер рассказал РИА Новости.

«Мы считаем, что все страны, которые воюют против России, занимаются разграблением наших активов, не имеют права владеть недвижимостью в Крыму», — подчеркнул он, добавив, что этим вопросом на полуострове будут занимать предметно.

Ранее Константинов заявил, что ответом на арест активов России в Финляндии может стать национализация финской собственности в Крыму. «Мы поищем что-нибудь связанное с Финляндией в Крыму», — пообещал Константинов. Он добавил, что опыт такой национализации у России уже имеется.