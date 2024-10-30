Финскую собственность в Крыму захотели национализировать

В крымском парламенте пригрозили национализацией финской собственности в регионе

Ответом на арест активов России в Финляндии может стать национализация финской собственности в Крыму. Об этом предупредил руководитель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

«Мы поищем что-нибудь связанное с Финляндией в Крыму», — пообещал Константинов. Он добавил, что опыт такой национализации у России уже имеется. Следующим шагом станет попытка распространить его на имущество новоявленного члена НАТО, заключил представитель парламента Крыма.

Таким образом Константинов отреагировал на арест в Финляндии российских государственных активов общей стоимостью в 4 миллиарда евро. По его словам, возможной реакцией на это могли бы стать возмущения по поводу «беспринципности» правосудия в странах Европы, однако РФ намерена пойти другим путем.

Ранее финская сторона оценила стоимость замороженных в стране российских объектов в 35,5 миллиона евро.