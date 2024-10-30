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14:44, 30 октября 2024Экономика

Финскую собственность в Крыму захотели национализировать

В крымском парламенте пригрозили национализацией финской собственности в регионе

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Ответом на арест активов России в Финляндии может стать национализация финской собственности в Крыму. Об этом предупредил руководитель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

«Мы поищем что-нибудь связанное с Финляндией в Крыму», — пообещал Константинов. Он добавил, что опыт такой национализации у России уже имеется. Следующим шагом станет попытка распространить его на имущество новоявленного члена НАТО, заключил представитель парламента Крыма.

Таким образом Константинов отреагировал на арест в Финляндии российских государственных активов общей стоимостью в 4 миллиарда евро. По его словам, возможной реакцией на это могли бы стать возмущения по поводу «беспринципности» правосудия в странах Европы, однако РФ намерена пойти другим путем.

Ранее финская сторона оценила стоимость замороженных в стране российских объектов в 35,5 миллиона евро.

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      Лилиана Набиуллина
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