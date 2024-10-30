В Финляндии захотели продолжить арест собственности России

Власти Финляндии подтвердили, что могут продолжить арест собственности России

Власти Финляндия подтвердили, что в будущем могут продолжить арестовывать российскую собственность. Об этом заявил глава службы судебных приставов Аки Виртанен в эфире общественного вещателя Yle.

Чиновник подчеркнул, что, по оценкам, общая стоимость активов, подлежащих аресту, на сегодняшний день составляет около 38 миллионов евро.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что официальные уведомления о наложении властями ограничений на некоторые из объектов РФ в Финляндии не поступали. Она уточнила, что правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны финских властей по запросу Москвы.

29 октября Окружной суд Хельсинки вынес два решения по аресту российских активов в стране.

До этого стало известно об аресте как минимум шести российских объектов недвижимости. Три из них расположены на Аландских островах. Еще два находятся в Хельсинки — это жилой дом в районе Тееле и офисное здание на острове Лауттасаари. Также было арестовано здание Российского центра науки и культуры.