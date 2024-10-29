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14:38, 29 октября 2024Экономика

В Финляндии арестовали российские активы

Суд в Хельсинки вынес и засекретил два решения по аресту активов РФ

Фото: IMAGO/Roni Rekomaa / Globallookpress.com

Окружной суд Хельсинки вынес два решения по аресту российских активов в стране, документы засекречены. Об этом в суде сообщили ТАСС.

Дело H 706/2024/6308 касается заявления о приведении в исполнение арбитражного решения, а дело T 706/2024/6305 — защитной меры об аресте имущества на время рассмотрения, сообщили в суде. Известно, что окружной суд вынес временный судебный запрет.

Ранее сообщалось об аресте как минимум шести российских объектов недвижимости. Три из них расположены на Аландских островах. Еще два находятся в Хельсинки — это жилой дом в районе Тееле и офисное здание на острове Лауттасаари. Также было арестовано здание Российского центра науки и культуры.

Россия собирается оспаривать в суде возможный арест имущества в Финляндии по иску Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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      Мария Черкасова
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