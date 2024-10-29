В Финляндии оценили стоимость замороженных российских объектов

Стоимость замороженных в Финляндии российских объектов оценили в 35,5 млн евро

Финская сторона оценила примерную стоимость российских объектов, замороженных в стране, в 35,5 миллиона евро. Об этом со ссылкой на данные судебных приставов сообщило финское издание Helsingin Sanomat.

Под арест 24 октября попал, в частности, Российский центр науки и культуры (РЦНК) в городе Хельсинки, отмечала ранее газета. Стоимость этого центра в стране оценили в 7 миллионов евро.

Изначально появилась информация об аресте в Финляндии шести объектов недвижимости, принадлежащих российской стороне. Сейчас же, по данным судебных приставов, этот список расширился до 44 позиций. В будущем эта цифра может увеличиться.

Среди таких объектов Helsingin Sanomat называет офисное здание в Хельсинки стоимостью 10 миллионов евро, «центр отдыха» посольства России в Хельсинки за 2 миллиона евро и прочие объекты, большая часть из которых — жилые.

Ранее стало известно, что поводом для ареста имущества РФ в стране стал иск шести украинских энергетических компаний. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия намерена оспорить арест имущества в Финляндии через суд.