В МККК раскрыли число пропавших без вести в конфликте на Украине

Глава бюро МККК Душан: На Украине без вести пропало около 50 тыс. человек

В ходе конфликта на Украине без вести пропало как минимум 50 тысяч человек. Число пропавших назвал глава бюро центрального бюро Международного комитета Красного Креста (МККК) по розыску участников конфликта Душан Вуяшанин, передает Reuters.

«В прошлом году число пропавших без вести, задокументированное МККК, составило 23 тысяч человек. Год спустя это число увеличилось более чем вдвое. МККК задокументировал около 50 тысяч случаев исчезновения людей», — заявил представитель МККК.

Он добавил, что около 90 процентов пропавших составляют военнослужащие.

Ранее глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с конфликтом на Украине, центрального агентства по розыску МККК Жером Кассу сообщил, что родственники пропавших без вести в зоне СВО порядка 130 тысяч раз связывались с организацией.