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12:20, 13 февраля 2025Экономика

В Москве недосчитались одного типа жилья

Риелтор Сырцов: Предложение новостроек в Москве упало на 5,4 % за месяц
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве недосчитались квартир в новостройках — предложение этого типа жилья упало на 5,4 процента за месяц. Такие данные приводит управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, пишет «Газета.ru».

По площади экспозиция сократилась на 6,5 процента, утонил риелтор. «По числу квартир и апартаментов в продаже на рынке новостроек Старой Москвы лидируют Западный административный округ (8600 лотов, минус 5 процентов), Южный (8227 лотов, минус 5,3 процента) и Северный (5854 лота, минус 9,1 процента) административные округа», — рассказал Сырцов.

Среди районов столицы в топ-3 вошли Покровское-Стрешнево (3033 лота, минус 0,2 процента), Даниловский (2999 лотов, плюс 9,6 процента), Очаково-Матвеевское (2031 лот, минус 17,6 процента), добавил специалист.

Ранее специалисты заметили необычную тенденцию на первичном рынке жилья Москвы. Готовые новостройки стали дорожать быстрее, чем на стадии котлована, хотя раньше было наоборот.

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