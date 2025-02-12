В Москве заметили необычную тенденцию на рынке новостроек

«Метриум»: Готовые новостройки в Москве начали дорожать быстрее котлована

В 2024 году готовые новостройки в Москве начали дорожать быстрее тех, что находятся на стадии котлована — раньше было наоборот. Необычную тенденцию на первичном рынке жилья заметили аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

Стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента на начальном этапе строительства за 2024 год почти не изменилась — она снизилась с 317 до 316 тысяч рублей. В бизнес-классе наблюдалась другая ситуация: в декабре 2023 года квартиры этого сегмента предлагали по цене 414 тысяч рублей за «квадрат», а в декабре 2024-го они подорожали на 10 процентов, до 455 тысяч рублей за «квадрат». В премиум-сегменте цены на этапе котлована опустились с 703 до 702 тысяч рублей за квадратный метр.

Гораздо более заметная динамика цен случилась на новостройки, находящиеся на этапе отделочных работ. Исключением стал только массовый сегмент, где показатели незначительно снизились — с 325 до 323 тысяч рублей за «квадрат». В бизнес-классе «квадрат» подорожал на 9 процентов, до 477 тысяч рублей, а в премиум-классе — на 8 процентов, до 727 тысяч рублей. Самым заметным подорожание оказалось в элитном сегменте — средняя стоимость «квадрата» новостроек там выросла на 23 процента, до 2,6 миллиона рублей.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов пояснил, что на фоне дорогой ипотеки потенциальные покупатели «вторички» ищут для себя варианты в новостройках на высокой стадии готовности и стремятся как можно быстрее получить ключи. «Готовые объекты от застройщика становятся дефицитным продуктом. В условиях смещения спроса в сторону новостроек готовые варианты недвижимости стали еще более востребованными, что и обусловило рост цен», — заключил эксперт.

Ранее аналитики назвали четыре района Москвы с подешевевшими новостройками. Лидером рейтинга стал Рязанский — там первичное жилье упало в цене на 8 процентов, до 336 тысяч рублей за квадратный метр.

