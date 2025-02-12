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16:44, 12 февраля 2025Экономика

В Москве заметили необычную тенденцию на рынке новостроек

«Метриум»: Готовые новостройки в Москве начали дорожать быстрее котлована
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В 2024 году готовые новостройки в Москве начали дорожать быстрее тех, что находятся на стадии котлована — раньше было наоборот. Необычную тенденцию на первичном рынке жилья заметили аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

Стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента на начальном этапе строительства за 2024 год почти не изменилась — она снизилась с 317 до 316 тысяч рублей. В бизнес-классе наблюдалась другая ситуация: в декабре 2023 года квартиры этого сегмента предлагали по цене 414 тысяч рублей за «квадрат», а в декабре 2024-го они подорожали на 10 процентов, до 455 тысяч рублей за «квадрат». В премиум-сегменте цены на этапе котлована опустились с 703 до 702 тысяч рублей за квадратный метр.

Гораздо более заметная динамика цен случилась на новостройки, находящиеся на этапе отделочных работ. Исключением стал только массовый сегмент, где показатели незначительно снизились — с 325 до 323 тысяч рублей за «квадрат». В бизнес-классе «квадрат» подорожал на 9 процентов, до 477 тысяч рублей, а в премиум-классе — на 8 процентов, до 727 тысяч рублей. Самым заметным подорожание оказалось в элитном сегменте — средняя стоимость «квадрата» новостроек там выросла на 23 процента, до 2,6 миллиона рублей.

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Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов пояснил, что на фоне дорогой ипотеки потенциальные покупатели «вторички» ищут для себя варианты в новостройках на высокой стадии готовности и стремятся как можно быстрее получить ключи. «Готовые объекты от застройщика становятся дефицитным продуктом. В условиях смещения спроса в сторону новостроек готовые варианты недвижимости стали еще более востребованными, что и обусловило рост цен», — заключил эксперт.

Ранее аналитики назвали четыре района Москвы с подешевевшими новостройками. Лидером рейтинга стал Рязанский — там первичное жилье упало в цене на 8 процентов, до 336 тысяч рублей за квадратный метр.

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