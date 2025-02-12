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15:54, 12 февраля 2025Экономика

Названы четыре района Москвы с подешевевшим жильем

«Метриум»: Новостройки подешевели в Царицыно и Рязанском районе Москвы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Массовые новостройки Москвы сильнее всего подешевели в Рязанском районе. Четыре локации в старых границах столицы со снижением цен на первичное жилье назвали аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишет РБК.

По итогам января 2025 года средняя цена одного квадратного метра «первички» в Рязанском районе снизилась на 8 процентов по сравнению с декабрем 2024-го, до 336 тысячи рублей. Второе место занимает район Царицыно, где новостройки подешевели на 3 процента за месяц, до 344,1 тысячи рублей за «квадрат».

На третьей строчке оказался район Солнцево (минус 2 процента, до 304,2 тысячи рублей за «квадрат»), а на четвертой — Дмитровский район (минус 1 процент, до 286,8 тысячи рублей за «квадрат»). В остальных районах Москвы средняя цена квадратного метра в новостройках либо повысилась, либо не изменилась, отметили аналитики.

Ранее аналитики «Метриума» выяснили, что за год квартиры в массовых новостройках Москвы подорожали в среднем на 5 процентов за год (с января 2024 по январь 2025-го). Средняя цена квадратного метра достигла 338,7 тысячи рублей, рассказали специалисты.

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