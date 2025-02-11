В Москве подорожал один тип квартир

Квартиры в массовых новостройках Москвы подорожали на 5 % за год

Квартиры в массовых новостройках Москвы подорожали на пять процентов с января 2024 по январь 2025-го. Об этом сообщают аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишут «Известия».

По итогам месяца средняя цена квадратного метра в этом сегменте первичного рынка столицы выросла на 4,4 процента, до 338,7 тысячи рублей. При этом предложение сократилось на 8,5 процента, отмечают специалисты. Доля сделок с привлечением ипотеки достигла 55 процентов, а средняя ставка по кредитам на жилье сохранилась на уровне 29 процентов.

Рост средней цены «квадрата» в массовых новостройках эксперты связывают с несколькими факторами. В том числе — с наценками на длительные рассрочки, вымыванием доступного предложения и отсутствием новых проектов на рынке.

«Коррекция цен вверх продолжится, только если ЦБ своими дальнейшими действиями подтвердит курс на смягчение денежно-кредитной политики», — спрогнозировал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее россиянам назвали легкие в продаже квартиры. Так, проще всего найти покупателя на объекты рядом с метро, около которых есть детские сады, школы, магазины и поликлиники.