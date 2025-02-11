Россиянам назвали легкие в продаже квартиры

Эксперт по недвижимости Варьяс: Легко продать вторичное жилье у метро

В настоящее время на рынке вторичной недвижимости на фоне снижения спроса может быть нелегко продать квартиру. Однако с некоторыми объектами совершить сделку легче: например, быстрее купят жилье рядом с метро. Об этом в разговоре с РБК заявила руководитель офиса «Тургеневское» компании «Инком-Недвижимость» Мария Варьяс. Среди плюсов квартир на вторичном рынке жилья эксперты также назвали хороший ремонт и нахождение в доме под реновацию.

Специалисты сошлись во мнении, что в массовом сегменте на вторичном рынке недвижимости быстрее всего продаются лоты рядом с метро и хорошей инфраструктурой. Важна также близость детских садов и школ, магазинов и другой коммерческой инфраструктуры, отметила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Что касается жилья в бизнес-классе, там покупатели обращают внимание на престижность района и самой локации. Покупатели высокобюджетного жилья задумываются о востребованности объекта через некоторое время.

Важный фактор удачной продажи — хорошая планировка жилья, которая не всегда встречается, например, в панельных домах. Невыгодными являются квартиры с проходными и неизолированными комнатами, отметила директор департамента вторичной недвижимости агентства недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Важно и наличие в квартире хорошего ремонта. Также продать жилье поможет мебель и частичный набор техники, уточняет Елена Чегодаева. При этом Юлия Дымова, директор департамента вторичной недвижимости агентства недвижимости Est-a-Tet, советует не делать дорогой ремонт в жилье эконом-класса. Собственник потратит слишком много денег на ремонт и не окупит вложения, объяснила эксперт. Также, премиальный ремонт в пятиэтажке или девятиэтажке отпугнет покупателя, поскольку для каждого сегмента жилья есть свой уровень отделки.

Несложно будет продать квартиру в доме, внесенном в программу реновации, добавляет Юлия Дымова. Интересом пользуются квартиры в улучшенных сериях панельных домов — они практически не уступают в качестве современным монолитным домам по теплоизоляционным и шумоизоляционным характеристикам, отмечает Елена Чегодаева.

Легко продается жилье в среднем ценовом сегменте (17–25 миллиона рублей). Такие лоты могут заинтересовать россиян, которые хотят купить жилье под сдачу в аренду, объясняет Мария Варьяс. Квартиры в новостройках в настоящее время не подходят для консервативных инвестиций и «проигрывают» вторичному жилью, отметила она.

В январе 2025 года снижение цен на рынке вторичного жилья в столице сильнее всего затронуло районы Хамовники, Раменки, Тверской, Метрогородок и Басманный. Это объясняется повышением интересов к премиальному жилью: вымывание высокобюджетных лотов привело к снижению средней цены на квартиры.