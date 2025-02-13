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13:27, 13 февраля 2025Мир

В Мюнхене неизвестный на автомобиле въехал в толпу

Bild: 15 человек пострадали в Мюнхене после того, как автомобиль въехал в толпу
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Karina Hessland / Reuters

В Мюнхене неизвестный на автомобиле Mini Cooper въехал в толпу протестующих во время демонстрации. Об этом со ссылкой на немецкие правоохранительные органы сообщает газета Bild.

«По меньшей мере 15 человек пострадали. На месте находятся кареты скорой помощи», — передает издание, отмечая, что перед инцидентом на улице были слышны выстрелы.

По предварительной информации, водитель уже арестован.

24 декабря в Лондоне на англиканское Рождество 31-летний мужчина на автомобиле въехал в толпу пешеходов. Автомобиль двигался по встречной полосе, а затем вылетел на тротуар и сбил четырех людей.

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