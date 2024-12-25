В Лондоне на Рождество автомобиль въехал в толпу

Daily Mail: мужчина на автомобиле въехал в толпу в Лондоне на Рождество

В Лондоне 24 декабря на англиканское Рождество 31-летний мужчина на автомобиле въехал в толпу пешеходов у ночного клуба. Об этом пишет газета Daily Mail.

Автомобиль двигался по встречной полосе, а затем вылетел на тротуар и сбил четырех людей. Пострадавшие, один из которых находится в особо тяжелом состоянии, госпитализированы. Полиция арестовала мужчину и начала расследование.

23 декабря в Санкт-Петербурге автомобиль въехал в толпу пешеходов. Находящаяся за рулем россиянка не уступила дорогу встречной машине — от столкновения автомобиль занесло на тротуар, где находились люди.