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14:34, 25 декабря 2024Мир

В Лондоне на Рождество автомобиль въехал в толпу

Daily Mail: мужчина на автомобиле въехал в толпу в Лондоне на Рождество
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Hollie Adams / Reuters

В Лондоне 24 декабря на англиканское Рождество 31-летний мужчина на автомобиле въехал в толпу пешеходов у ночного клуба. Об этом пишет газета Daily Mail.

Автомобиль двигался по встречной полосе, а затем вылетел на тротуар и сбил четырех людей. Пострадавшие, один из которых находится в особо тяжелом состоянии, госпитализированы. Полиция арестовала мужчину и начала расследование.

23 декабря в Санкт-Петербурге автомобиль въехал в толпу пешеходов. Находящаяся за рулем россиянка не уступила дорогу встречной машине — от столкновения автомобиль занесло на тротуар, где находились люди.

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