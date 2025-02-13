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15:17, 13 февраля 2025Мир

В НАТО договорились о новой миссии на Балтике

Минобороны Польши: Страны НАТО договорились о морском патрулировании на Балтике
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны

Фото: Peter Andrews / Reuters

Страны НАТО договорились о создании новой миссии морского патрулирования в Балтийском море под названием Navy Policing. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«НАТО установило новую миссию по патрулированию Балтийского моря Navy Policing, в создании которой принимают участие все страны, а не только те, что расположены на Балтике», — заявил глава Минобороны Польши.

По его словам, создание новой миссии патрулирования стало «одним из результатов деятельности Польши на посту председателя Евросоюза». Navy Policing будет организована по образцу миссии воздушного патрулирования Air Policing.

В январе военные суда НАТО вышли патрулировать море в рамках миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry).

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