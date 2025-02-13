В Подмосковье пожаловались на слив фекальных вод на поля

Чеховцы пожаловались, что стоки сливают на поля, а не в очистные сооружения

В подмосковном Чехове фекальные воды вместо приемника сточных сооружений слили на поля. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Чехов Вид».

Речь идет о поселке Мещерское. Местный житель снял видео, на котором показал рукава для воды, лежащие на земле, и поля, залитые сточными водами. По словам мужчины, дорога к очистной станции, которая находится в другой стороне, перекрыта. «Приехали, разгрузились непонятно чем, слили непонятно что. Вот рукава их лежат здесь, и вон там слито, а там дальше речка», — рассказал он, добавив, что возле места слива стоит характерный зловонный запах. Местный житель утверждает, что виновниками экологического бедствия являются представители муниципального коммунального предприятия МП ЖКХ. Ему также удалось снять спецтехнику и сотрудников организации. При этом общения с чеховцами коммунальщики старались избегать.

Ранее в феврале жильцы одного из домов пожаловались на черную плесень и бессонницу из-за того, что здание заливает сточными водами на протяжении двух недель.