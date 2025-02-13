Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 13 февраля 2025Экономика

В Подмосковье пожаловались на слив фекальных вод на поля

Чеховцы пожаловались, что стоки сливают на поля, а не в очистные сооружения
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

В подмосковном Чехове фекальные воды вместо приемника сточных сооружений слили на поля. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Чехов Вид».

Речь идет о поселке Мещерское. Местный житель снял видео, на котором показал рукава для воды, лежащие на земле, и поля, залитые сточными водами. По словам мужчины, дорога к очистной станции, которая находится в другой стороне, перекрыта. «Приехали, разгрузились непонятно чем, слили непонятно что. Вот рукава их лежат здесь, и вон там слито, а там дальше речка», — рассказал он, добавив, что возле места слива стоит характерный зловонный запах. Местный житель утверждает, что виновниками экологического бедствия являются представители муниципального коммунального предприятия МП ЖКХ. Ему также удалось снять спецтехнику и сотрудников организации. При этом общения с чеховцами коммунальщики старались избегать.

Ранее в феврале жильцы одного из домов пожаловались на черную плесень и бессонницу из-за того, что здание заливает сточными водами на протяжении двух недель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ввел пожизненные санкции против Петра Порошенко. Сторонники бывшего главы Украины после этого устроили потасовку в Раде

      В Госдуму внесли проект об изменении порядка призыва на срочную службу

      На Западе рассказали о сильных и слабых сторонах России в переговорах с Трампом

      В Молдавии разорвали в одностороннем порядке одно соглашение с Россией

      Посол в Молдавии заявил о нежелании Москвы обострять отношения

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Названа причина крушения танкера в Керченском проливе

      ВСУ попытались атаковать нефтяную станцию в Новгородской области

      Потребность обрабатывающей отрасли России в кадрах оценили

      Беспилотник ВСУ попытался атаковать Энергодар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше