В России осудили четырех украинских боевиков за теракты в Курской области

В Ростове-на-Дону суд дал до 16 лет колонии четверым украинским боевикам

В Ростове-на-Дону суд дал до 16 лет колонии четверым украинским боевикам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Они признаны виновными по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, 8 августа 2024 года Антон Фурдаленко, Сергей Завацький, Василий Таран и Руслан Саввакис, вооруженные и с взрывными устройствами в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно пересекли государственную границу России.

Находясь в Суджанском и Кореневском районах Курской области, они угрожали применением оружия, запугивая местное население, незаконно занимали частные дома и препятствовали эвакуации гражданских лиц. Также неоднократно вели огонь на поражение по российским войскам и мирным жителям. 13 августа 2024 года в ходе боевых действий их задержали.

Суд приговорил Завацького к 16 годам колонии строгого режима, а Тарана, Саввакиса и Фурдаленко к 15 годам колонии строгого режима. Все будут отбывать первые три года назначенного срока в тюрьме.

Ранее сообщалось, что боевиков из украинского батальона «Черноморская сечь» осудят за теракты в Курской области.