В России захотели проводить выборы без бумажных бюллетеней

В ГД захотели дать ЦИК право решать, применять ли бумажные бюллетени на выборах

В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому Центральной избирательной комиссии предлагается дать право решать, применять ли бумажные бюллетени на выборах федерального уровня. Документ размещен в электронной базе парламента.

«При проведении электронного голосования голосование с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться по решению ЦИК РФ на выборах в федеральные органы государственной власти», — говорится в законопроекте.

Авторы инициативы, которыми выступили парламентарии во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом, также предложили наделить таким же правом региональные избирательные комиссии в ходе проведения местных выборов.

Тем же законопроектом предлагается запретить проведение довыборов депутатов Государственной Думы в год, предшествующий году проведения основных выборов в нижнюю палату парламента. Такое же ограничение устанавливается для выборов депутатов региональных парламентов, а также представительных органов муниципальных образований, за исключением ситуаций, когда в результате досрочного прекращения депутатских полномочий органы власти остались в неправомочном составе.