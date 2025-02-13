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18:34, 13 февраля 2025Россия

В России захотели проводить выборы без бумажных бюллетеней

В ГД захотели дать ЦИК право решать, применять ли бумажные бюллетени на выборах
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому Центральной избирательной комиссии предлагается дать право решать, применять ли бумажные бюллетени на выборах федерального уровня. Документ размещен в электронной базе парламента.

«При проведении электронного голосования голосование с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться по решению ЦИК РФ на выборах в федеральные органы государственной власти», — говорится в законопроекте.

Авторы инициативы, которыми выступили парламентарии во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом, также предложили наделить таким же правом региональные избирательные комиссии в ходе проведения местных выборов.

Тем же законопроектом предлагается запретить проведение довыборов депутатов Государственной Думы в год, предшествующий году проведения основных выборов в нижнюю палату парламента. Такое же ограничение устанавливается для выборов депутатов региональных парламентов, а также представительных органов муниципальных образований, за исключением ситуаций, когда в результате досрочного прекращения депутатских полномочий органы власти остались в неправомочном составе.

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